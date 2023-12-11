Подмосковье 11 декабря 2023, 14:03 Машину с гуманитарной помощью отправили из Солнечногорска в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Газель с гуманитарной помощью отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Перед отъездом машину и написанные специально для бойцов иконы освятил отец Дмитрий.

Участие в сборе новой партии гуманитарного груза приняли муниципальные депутаты, активисты добровольческой организации «Zov матерей Солнечногорска», представители местного отделения общественной организации «Боевое братство», ветераны спецоперации и сотрудники территориального управления Поварово. Помощь отправили для российских военнослужащих в Светлогорск.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Пока ребята выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, наша задача — помогать им и их родным. Для членов семей военнослужащих действуют меры поддержки, среди которых льготные путевки на отдых для детей, освобождение от платы за детсады и бесплатное питание в школе», — отметил депутат городского округа Солнечногорск Вадим Горохов.

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