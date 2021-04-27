Машину оштрафуют и заберут. Подмосковье накажет за нелегальную перевозку строительного мусора

После закрытия всех полигонов с коммунальными отходами Подмосковье взяло курс на усиленную борьбу и со строительным мусором. Теперь за его нелегальную перевозку водители грузовиков отдадут минимум 40 тысяч рублей. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время своего ежегодного обращения к жителям.

Воробьев напомнил, что в прошлом году депутаты приняли немало важных законов, но один из ключевых коснулся строительного мусора.

«Нашими депутатами принят закон о регулировании строительного мусора. Это тема, которая дико бесит всех, кто видит на обочинах или в лесу навалы мусора. Региональный закон мы приняли вместе с правоохранительным блоком. Уже убрали порядка пяти тысяч несанкционированных свалок. Но нужно бороться не со следствиями, а с причинами», — сказал губернатор.

Поэтому с 1 июля 2021 года начнет работать видеофиксация всех грузовых автомобилей, которые перевозят строительный мусор. И если к машине, номер которой мы видим, не прикреплен электронный талон, она будет штрафоваться и изыматься Андрей Воробьев.

Уже к лету в Подмосковье откроют первые 15 комплексов по переработке строительного мусора. «Чтобы все четко понимали, когда и куда его можно отвезти», — заключил губернатор.

Летом в Подмосковье запланировали ввести систему электронных талонов на выгрузку мусора. Документ потребуется каждому водителю, работающему в этой сфере.

А с 1 сентября все нарушители начнут в автоматическом режиме получать штрафы. Это позволит пресечь несанкционированные перевозки строительного мусора.