Подмосковье 17 марта 2023, 11:14 Машиностроительный завод в Мытищах отметил 25-летие

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Машиностроительный завод в Мытищах отметил свое 25-летие. Там выпускают качественные детали и комплектующие для вагонов метро и машин.

Сейчас на предприятии трудятся более 200 сотрудников, 18 из них — воспитанники технических колледжей, которых приняли на работу после стажировки. Производство в 2013 году перенесли в новое здание, закупили оборудование и стали изготавливать детали по международным стандартам. Однако начиналось все с малого.

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«Сначала была аренда. Небольшой участок, четыре станка, где-то через три года появилось новое оборудование, а количество сотрудников увеличилось до 50 человек», — рассказал генеральный директор АО «ПКФ «Промтехсервис» Юрий Генералов.

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Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Людмила Иванова поздравила сотрудников завода со знаковой датой и вручила лучшим из них грамоты.

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