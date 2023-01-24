Подмосковье 24 января 2023, 19:25 Машиностроительный завод в Электростали сделал 100-тысячную топливную кассету

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На машиностроительном заводе в Электростали изготовили юбилейное изделие — 100-тысячную топливную кассету для водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР). Изделие направят за границу.

«Так получилось, что эта 100-тысячная кассета уходит на атомную станцию в Венгрию, поэтому, я считаю, что это в очередной раз подтверждает выполнение наших международных обязательств», — заявил замначальника отдела главного конструктора завода Петр Аксенов.

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По его словам, российские блоки ВВЭР-440 до сих пор составляют основу не только атомной генерации, но и всей национальной энергосистемы. Топливная кассета представляет собой конструкцию из 126 элементов, в том числе урана и воды. Последняя выступает в роли теплоносителя.

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«Вот эти тепловыделяющие элементы, вот эти дистанционирующие решетки, их конструкция — результат многолетней работы», — пояснил Аксенов.

Ученые и сотрудники завода постоянно внедряют новые разработки. Известно, что реакторы ВВЭР-440, которые запустили еще в 1970 году, до сих пор находятся безаварийной эксплуатации.

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