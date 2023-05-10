Подмосковье 10 мая 2023, 12:54 Машиностроительный завод в Орехово-Зуеве создаст 1,5 тысячи новых рабочих мест Александр Бурлаков

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Машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуева увеличивает производство за счет государственной поддержки бизнеса. Благодаря этому на территории предприятия появится около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

В прошлом году компания приобрела три участка в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Земля за рубль». На территориях уже возведена первая очередь нового цеха по изготовлению комплектующих деталей для спецтехники, также продолжается строительство второго производственного объекта. Аппараты для механической обработки завод приобрел за счет средств льготного займа Федерального фонда промышленности.

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«Проводим обучение, новички сейчас работают на существующем оборудовании, но тесновато, скоро переведем в новые помещения, костяк коллектива у нас уже есть. Всего наши планы по развитию предполагают увеличение производства почти в три раза. Мы планируем набрать 1500 человек в течение трех лет», — отметил генеральный директор завода «Тонар» Денис Кривцов.

Кроме того, на территории предприятия появится просторная парковка для сотрудников. Также на заводе возведут модульную котельную и склады для хранения сырья и готовой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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