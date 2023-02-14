Важное 14 февраля 2023, 16:46 «До сих пор вижу перед глазами». Машинисты электропоезда спасли упавшего на рельсы младенца в Балашихе Машинист электропоезда и его помощник спасли упавшего на рельсы младенца в Балашихе

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Машинисту электрички и его помощнику удалось спасти четырехмесячного ребенка в коляске, упавшей на рельсы. Все произошло при приближении поезда к станции Заря в Балашихе. Локомотивная бригада применила экстренное торможение.

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В понедельник, 13 февраля, машинист Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов заметили катившуюся по платформе и упавшую с нее детскую коляску. Бригаде пришлось применить оперативные действия и экстренно затормозить.

Ехали в Москву. Увидели, что с платформы падает коляска. Применил экстренное торможение, в этот момент с платформы прыгнула женщина и подхватила младенца. Ее ждал еще один ребенок около трех лет, он плакал на платформе. Константин Воробьев

Ребенок не пострадал. Мужчины поговорили с женщиной и узнали о ее состоянии, посадили в первый вагон и предложили помощь.

«От медицинской помощи они отказались. Я почувствовал страх. Боялся, что не смогу остановить поезд, что могу задавить. До сих пор вижу ее перед глазами», — поделился Константин Воробьев.

Помощник машиниста Андрей Семенов рассказал, что все произошло мгновенно.

«При подъезде к станции увидели, как в сторону края платформы катится детская коляска. Крикнул машинисту, и он применил экстренное торможение. Уже после этого коляска слетела с края платформы и упала в колею. Электропоезд остановился вплотную к коляске — буквально в нескольких миллиметрах», — вспомнил он.

В МЖД сообщили, что благодаря профессиональным действиям бригады удалось избежать наезда на коляску. Никто не пострадал.

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