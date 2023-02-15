Подмосковье 15 февраля 2023, 12:14 Машиниста электрички и его помощника наградят за спасение упавшего на рельсы младенца в Балашихе

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Бригаду электропоезда, которая за доли секунды приняла правильное решение и спасла жизнь случайно упавшего на рельсы ребенка в Балашихе, представят к награде. Почетное звание получат машинист Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов.

Благодаря профессиональным действиям и мгновенной реакции машиниста пригородного поезда № 6673 и его помощника, многотонная электричка остановилась в нескольких миллиметрах от упавшей на рельсы коляски с четырехмесячным ребенком. ЧП произошло 14 февраля на станции Заря в Балашихе. Ни младенец, ни его мать, прыгнувшая на рельсы вслед за коляской, не пострадали.

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Герои дня получат знаки «Почетный работник Московской железной дороги». Такое решение принял начальник МЖД Валерий Танаев.

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