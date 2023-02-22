Подмосковье 22 февраля 2023, 20:15 Машина с искусственным интеллектом будет проверять уборку улиц и дворов в Балашихе

Читать 360tv в

Машина с искусственным интеллектом будет дважды в неделю объезжать общественные пространства, улицы и дворы в Балашихе. Соответствующее указание дала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова после повторной проверки в округе.

Реклама

Она вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым побывала в 22-м микрорайоне, а также в микрорайонах Поле Чудес, Новый Свет и Дзержинского. Аипова оценила работу управляющих компаний «Градсервис Дзержинский», «Квартал», «Олви» и «Белый парус». Руководитель ГУСТ уже осматривала Балашиху 15 февраля.

«Мы специально вернулись в Балашиху, чтобы посмотреть, как управляющие компании убирают город после снегопада. Могу сказать, что только две компании действительно качественно относятся к своим обязанностям», — заявила Светлана Аипова.

Она также отметила, что не должным образом выглядят обслуживаемые территории УК «Квартал». Из-за некачественной уборки округ будет дважды в неделю объезжать машина с искусственным интеллектом.

По вопросам уборки снега и наледи жители Балашихи могут обратиться на горячую линию Госадмтехнадзора по Московской области +7 498 602-83-49 или региональный портал «Добродел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».