Машина посольства Киргизии приехала к больнице в Ступине

Машина с дипломатическими номерами подъехала к Ступинской клинической больнице, где лежат пострадавшие после обрушения надземного перехода на складе в Ступине. Видео оказалось в распоряжении «360».

Сотрудники посольства приехали для оказания помощи.

Появилась информация, что среди пострадавших — граждане Киргизии.

Переход рухнул утром 27 сентября в складском комплексе «ФМ Ложистик Сидорово» французской компании, расположенном на улице Заводской в поселке Октябрьском. Пострадал 51 человек, у них переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Изначально речь шла о шести раненых, потом число постепенно увеличивалось. Все пострадавшие — работники предприятия.

Пока предварительной причиной обвала считается перегрузка. Крепежные перекрытия перехода деформировались, что и могло привести к обрушению.

Протяженность объекта — 35 метров, высота — четыре метра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе регионального Министерства здравоохранения оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Прокуратура начала проверку, отметило ИА Nation News.