Машина посольства Киргизии приехала к больнице в Ступине
Послы приехали к больнице в Ступине: видео
Сотрудники посольства приехали для оказания помощи.
Появилась информация, что среди пострадавших — граждане Киргизии.
Переход рухнул утром 27 сентября в складском комплексе «ФМ Ложистик Сидорово» французской компании, расположенном на улице Заводской в поселке Октябрьском. Пострадал 51 человек, у них переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Изначально речь шла о шести раненых, потом число постепенно увеличивалось. Все пострадавшие — работники предприятия.
Пока предварительной причиной обвала считается перегрузка. Крепежные перекрытия перехода деформировались, что и могло привести к обрушению.
Протяженность объекта — 35 метров, высота — четыре метра.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе регионального Министерства здравоохранения оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Прокуратура начала проверку, отметило ИА Nation News.