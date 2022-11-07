Маршруты 27 автобусов в Подмосковье временно изменятся из-за ремонта метро в столице | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 13:41 Маршруты 27 автобусов в Подмосковье временно изменятся из-за ремонта метро в столице

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В Подмосковье временно изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Это произойдет потому, что проводится реконструкция тоннеля на участке Замоскворецкой линии, будет временно закрыт участок метро между «Автозаводской» и «Орехово». Под переменами окажутся 27 маршрутов автобусов Подмосковья.

Изменения вступят в силу с 12 ноября этого года, изменения продлятся примерно полгода, до весны 2023-его.

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Автобусы 25 маршрутов областных перевозчиков: 1247К, 334К, 341К, 355, 356, 364, 367, 381К, 404, 420, 433, 439, 466, 471, 496, 504, 505, 508, 512, 593К, 871К, 877К, 879К, 899К и 1008К, следующие до метро «Домодедовская», на время действия ограничений будут следовать до/от метро «Зябликово». Изменение позволит пассажирам пользоваться станциями Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

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О переменах, которые продлятся примерно полгода, будут максимально оповещать всех потенциальных пассажиров. Например, на определенных станциях заранее вывесят определенные плакаты. В самих составах будут пускать аудио о том, что теперь нужно четче и заранее планировать все маршруты.

На то время, пока часть метро будет закрыта, пустят дополнительные автобусы. Некоторые из них будут ходить до двух ночи. Все повторных входы в метрополитен сделают бесплатными, чтобы людям не пришлось платить за проезд лишние средства.