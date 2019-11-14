Маршрут в ЖК «Пригород лесное» теперь обслуживают 6 автобусов. Очереди и время ожидания сократились

Дополнительные два автобуса вышли на маршрут в ЖК «Пригород лесное» Ленинского округа. Раньше людям приходилось долго ждать в очереди, чтобы попасть домой. Сейчас ситуация изменилась. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще несколько месяцев назад маршрут № 871К обслуживало четыре автобуса малого класса. Жителям ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа приходилось в час пик подолгу стоять в очередях, а интервал движения составлял более 30 минут.

Благодаря совместным усилиям властей и жителей «Пригорода Лесного» удалось добиться добавления на маршрут еще двух автобусов.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

«Это был ужас. Зачастую, мне, чтобы утром добраться до метро, а вечером до дома, приходилось ждать около часа. Я элементарно не успевала забрать ребенка из садика. Сейчас ситуация существенно изменилась», — отметила местная жительница Анна Лапина.

Улучшить ситуацию помогли, в том числе, встречи жителей с представителями компании перевозчика «РАНД-ТРАНС», администрации Ленинского городского округа и депутатами.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Общественный деятель Надежда Стребкова акцентировала, что удалось добиться видимых результатов: «Теперь этот маршрут обслуживают шесть машин, а время ожидания транспорта в очереди сократилось в несколько раз».

Осталось решить еще один важный момент: разгрузить Володарское шоссе и сократить время, которое жители проводят здесь в пробке. Сейчас документация по проекту подготовки территории для реконструкции Каширского шоссе корректируется. Затем будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика.