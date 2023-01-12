Подмосковье 12 января 2023, 19:07 Маршрут от ЖК «Измайловский лес» до центра города запустили в Балашихе в этом году

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С начала года в Балашихе запустили новый маршрут № 35к от ЖК «Измайловский лес» до остановки «улица Чехова». За две недели им успели воспользоваться более 750 раз.

На маршруте работают два автобуса, которые ежедневно выполняют 60 рейсов с интервалом движения в полчаса. Первый рейс начинается в шесть часов утра, последний — в 10 часов вечера.

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На маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. Также оплатить проезд можно банковскими картами, «Стрелкой» и «Тройкой».

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