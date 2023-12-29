Подмосковье 29 декабря 2023, 17:30 Маршрут № 459 продлят в Лобне до метро «Физтех» Unsplash

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Схема маршрута № 459 станция МЦД Лобня — Москва (м. «Алтуфьево») изменится в Подмосковье с 1 января. Теперь автобусы будут следовать до станции метро «Физтех».

Всего на маршруте будут курсировать пять автобусов. В сутки они будут выполнять по 80 рейсов, первый из которых будет отправляться от станции МЦД «Лобня» в 06:00, а последний — от метро «Физтех» в 22:00.

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На маршруте действуют льготы по социальным картам, а оплатить проезд можно банковскими картами, а также «Стрелкой» и «Тройкой».

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Кроме того, пассажирам доступны альтернативные маршруты до метро «Алтуфьево». Добраться туда можно на поездах МЦД-1 с пересадкой на маршрут № 545 «Долгопрудный — Москва (м. Алтуфьево)», а также из Мытищ на автобусах № 519 «Марфино — Москва (м. Алтуфьево)».

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