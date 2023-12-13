Подмосковье 13 декабря 2023, 21:52 Маршрут № 458к продлили до станции МЦД Подольск в Серпухове Фото: Минтранс Подмосковья

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С 16 декабря в Серпухове продлили маршрут № 458к «Серпухов — Москва (м. Лесопарковая)». По новой схеме движения автобусы будут курсировать до станции МЦД Подольск. Они будут выполнять ежедневно 10 рейсов, сообщил Минтранс.

Первый автобус будет отправляться от остановки «Станция Серпухов» в 8:00, последний от станции Подольск — в 22:15.

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«До ближайшей станций метро „Царицыно“ пассажиры смогут доехать на поездах МЦД-2, что позволит сэкономить в пути от 10 до 15 минут в час пик, а стоимость проезда в Москву выйдет на 37 рублей дешевле, так как пересадка с МЦД на метро по карте „Тройка“ осуществляется бесплатно», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, на маршруте продолжит действовать основная схема движения, в которую также внесли изменения. Первый рейс автобуса до метро «Лесопарковая» будет отправляться от станции Серпухов в 5:00, а последний рейс от метро — в 23:15.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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