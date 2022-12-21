Подмосковье 21 декабря 2022, 22:50 Маршрут № 1274к в Химках начал курсировать экспрессом до метро в часы пик

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В Химках автобусы, следующие по маршруту № 1274к «Химки (ул. Германа Титова) — Москва (м. Ховрино)», с 21 декабря начали курсировать экспрессом до метро в часы пик. Путь до метро стал быстрее на 15 минут, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Автобусы в часы пик не останавливаются на пунктах «Нагорное шоссе», «ул. Маяковского», «Бутаково», «Химкинская больница», «Прибрежный пр-д, 7», «Интернат» и «Школа олимпийского резерва».

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В утренние часы экспрессы ходят с 6:30 до 9:30 утра, а вечером — с 17:30 до 21:30.

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В Министерстве транспорта уточнили, что для удобства пассажиров на стекле экспресс-автобусов размещают информационный знак в виде буквы «Э». Стоимость проезда осталась прежней, действуют льготы на проезд по социальным картам жителей Подмосковья. Жители могут оплатить проезд с помощью банковских и транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

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