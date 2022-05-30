Маршрут автобуса №36 изменили по просьбам серпуховчан

По просьбам серпуховчан с 1 июня в д. Аладьино будет заезжать автобус № 36 «Пущино — Прончищево».

Об этом сообщила зампред Правительства Московской области Анна Кротова. Заезд маршрута организован до 1 октября.

«По просьбам жителей Серпухова изменили схему движения маршрута Мострансавто № 36 „Пущино — Прончищево“, который будет осуществлять остановку в деревне Аладьино. С 1 июня по 1 октября жители округа могут беспрепятственно пользоваться остановкой. В это время многие ездят в деревню на свои дачные участки. Произвести оплату за проезд можно будет всеми видами карт: социальной картой жителя Подмосковья, банковской, „Тройкой“, „Стрелкой“ всех видов», — рассказала заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

Ранее жители д. Аладьино пользовались услугами такси или ходили пешком три километра до ближайшей остановки «Волохово».

Более 13 тысяч поездок на по данному маршруту совершили пассажиры с начала года.