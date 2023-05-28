Подмосковье 28 мая 2023, 13:19 Марш-бросок «Волоколамский рубеж» прошел в Подмосковье Фото: Ирина Годикова

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Марш-бросок «Волоколамский рубеж» состоялся в городском округе Волоколамск 27 мая. Мероприятие прошло в рамках проекта «Марш кремлевских курсантов», участие в акции приняли более 500 курсантов военных учебных заведений, студентов вузов и представителей военно-патриотических движений.

Соревнования открыли торжественной церемонией возложения цветов у мемориала Кремлевским курсантам в селе Ярополец. Почтить память солдатам пришли глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка, представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Роман Рыжов, руководитель военно-патриотического проекта «Марш кремлёвских курсантов», генерал-майор в отставке Александр Зубков, члены ветеранских движений, участники «Юнармии» и местные жители.

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«Идея проведения марш-броска возникла не сразу. В 2016 году мы провели „Марш кремлевских курсантов“, и по мере проведения этих мероприятий мы все больше углублялись в историю этих событий», — поделился Зубков.

Забеги состоялись на «Поле боя кремлевских лейтенантов» у деревни Шишково. Участники команд по 15 человек с макетами оружия образца 1941 года преодолевали дистанцию 5 километров по пересеченной местности.

На старт вышли команды курсантов из Московского военного командного училища (МосВОКУ, студенты МГТУ им. Баумана, Российской таможенной академии и других вузов, а также представители военно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамска. В ходе соревнований участников поддерживали выступлениями творческие коллективы из подмосковных учреждений культуры.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения победителей и участников марш-броска. Высшую ступень пьедестала заняла команда Военного университета, серебро завоевали воспитанники Московского высшего общевойскового командного училища, третье место у военно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамска. Председатель совета ветеранов МосВОКУ, генерал-полковник Барынькин Виктор Михайлович вручил всем участникам памятные знаки «Волоколамского рубежа».

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