Марш-бросок кремлевских курсантов состоялся в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

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Viber Марш-бросок кремлевских курсантов состоялся в Подмосковье

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В Подмосковье состоялся так называемый «Марш кремлевских курсантов». Он в последнее время стал уже традиционным, и составил сразу 85 километров пути, все из которых были пройдены исключительно на ногах. Подобный путь курсанты проходят вовсе не для того, чтобы достигнуть новых спортивных достижений. Такой марш посвящают подвигу солдат, которые защитили Москву от фашистов в 1941 году. Отряд рано утром вышел из Клина.

Мотивацию курсантам придают и сами особенности. Именно по этой дороге в 1941 году шел сводный полк кремлевцев. Здесь они держали путь на передовую для обороны Москвы. По пути участник возложили венки у 24 мемориалов Великой Отечественной войны.

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Мотивацию придаёт и сам маршрут. По этой дороге в 1941 году шёл сводный полк кремлёвцев. Они держали путь на передовую для обороны Москвы. По пути участники возложили венки и цветы у 24 мемориалов Великой Отечественной войны.

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Такой марш каждый раз становится очень серьезным испытанием для всех курсантов. Сначала им нужно было идти по асфальту, а потом и по земле, и даже по болотам. Участники рассказывают, что сложнее всего бывает на подъемах.

«Главная цель нашего мероприятия — „Марша кремлёвских курсантов“, безусловно, создать условия для молодёжи, при которых они бы могли проявить свои наилучшие качества. Именно вот эти условия, эта среда, в которую мы их погружаем, позволяет им это сделать», — рассказывает Александр Зубков, автор и руководитель проекта «Марш Кремлевских курсантов».

В Волоколамске 16 отрядов закончили свой маршрут. На все у них ушло примерно 36 часов. Акция в Подмосковье состоялась уже в седьмой раз. В ней поучаствовали военнослужащие, студенты, кадеты и юнармейцы.

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