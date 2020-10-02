Жители Москвы и Подмосковья увидят «противостояние Марса» 14 октября

По словам эксперта, красная планета из-за своего приближения к Земле будет очень яркой, так что наблюдать ее появление в небе можно невооруженным взглядом. По словам Рублевой, такое уникальное астрономическое явление повторится только через 15 лет.

Марс примерно раз в два года приближается к Земле. Но форма орбиты красной планеты отличается от нашей, поэтому максимальное приближение происходит только раз в 15−17 лет. Такие сближения называют «великими противостояниями».

Октябрь в этом году будет богат на астрономические явления. Кроме противостояния с Марсом 14 октября Земле предстоит еще одна встреча. На этот раз с Ураном. Противостояние с ледяным гигантом пройдет в конце месяца. Кроме того, в октября этого года ожидается сразу два полнолуния.