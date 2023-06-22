Подмосковье 22 июня 2023, 12:49 Маркировка для сидра, пива и медовухи начнет действовать в Подмосковье с октября Мособлдума: с 1 октября в Подмосковье начнет действовать маркировка для сидра и медовухи РИА «Новости»

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С 1 октября в Московской области начнет действовать обязательная маркировка для сидра, пивных напитков и медовухи. Закон об этом приняли в Мособлдуме.

Как пояснили в пресс-службе думы, этот документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.

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Согласно новым нормам, которые начнут действовать с октября 2023 года, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха в полимерных или стеклянных емкостях будут подлежать обязательной маркировке.

Помимо этого, компании, которые занимаются розничной продажей таких напитков, должны будут предоставлять данные об обороте этой продукции.

В Мособлдуме напомнили, что пиво в кегах также подлежит маркировке. Ее ввели еще с 1 апреля. В дальнейшем эти меры будут масштабировать. Планируется, что с 15 января 2024 года контрольно-идентификационный знак начнут наносить и на другие виды упаковок пивных напитков, в частности, на алюминиевые банки.