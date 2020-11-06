Марьинская амбулатория Красногорска переехала в отремонтированное здание

Старое здание амбулатории построили в далеком 1978 году. В нем не хватало площадей для осмотра пациентов — помещение было рассчитано всего на 75 человек в смену.

Но поселок Отрадное расширялся, и амбулаторию потребовалось модернизировать. В новом корпусе пациентов примут терапевт, педиатр, гинеколог. Здесь открыли процедурные и прививочный кабинеты.

Это подчеркнула исполняющая обязанности главврача городской больницы № 1 Анжелика Евзерихина.

После переезда медицинская организация сможет принимать до 150 человек в смену. Здесь предусмотрены отдельные зоны для детского и взрослого отделений Анжелика Евзерихина.

По ее словам, амбулатория обслуживает более 35 тысяч жителей. Здание оснастили удобствами для маломобильных пациентов и комфортными местами для ожидания приема. Кроме того, здесь появилась игровая зона для детей.

Такие условия улучшат медицинское обслуживание для жителей Отрадного и соседних микрорайонов. Новый корпус амбулатории разместили в доме № 16 на Пятницкой улице.

Записаться на прием можно на портале госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30.