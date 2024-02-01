Подмосковье 01 февраля 2024, 13:19 Марина Тихонова из Балашихи победила на первенстве России по легкой атлетике Unsplash

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Спортсменка из Балашихи стала чемпионкой России по легкой атлетике среди юниорок. Марина Тихонова успешно выступила в командной дисциплине — эстафете 4×400 метров.

Турнир проходил в Ульяновске. Участие в состязаниях принимали парни и девушки в возрасте до 18 лет.

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Марина занимается легкой атлетикой с тренером высшей категории Кристиной Угаровой в спортивной школе «Орион». Там с 2023 года ведется капитальный ремонт. Работы продлятся два года. В спортивной школе обновят бассейн, оборудуют подогревом футбольное поле, отремонтируют трибуны и помещения.

«Мы проводим реконструкцию стадиона „Орион“ в микрорайоне Железнодорожный. Это большой спортивный объект, который требовал внимания. Здесь проходят крупные, в том числе региональные, соревнования, занимается более 1000 детей в спортивных секциях, проводят время местные жители. Уверен, что после реконструкции здесь будет еще больше новых чемпионов», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе открыли после реконструкции стадион «Труд». Там будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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