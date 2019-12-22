Марина Юденич оценила обстановку на выборах в Ленинском городском округе

Сегодня в Ленинском городском округе проходят выборы в местный Совет депутатов. За ситуацией на избирательных участках следят правозащитники. По их данных в целом выборы проходят в штатном режиме, но есть незначительные нарушения, которые фиксируют для дальнейших проверок.

Правозащитники отметили незначительные нарушения на выборах в Ленинском округе. Так, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что на некоторых участках не оборудован доступ для маломобильных граждан. Она обратилась в Мособлизбирком, чтобы это исправили. На участки для помощи должны прибыть волонтеры.

Также Юденич заинтересовала работа экзитполов. Сами сотрудники могут проводить опросы, в этом никаких нарушений нет. Однако у некоторых из них обнаружились QR-коды и списки избирателей. Соответствующая жалоба направлена в избирком и правоохранительные органы.

«Вопрос, который привлек наше внимание, — это работа экзитполов на этот час. Мы поговорили с людьми, которые проводят экзитполы, проверили документы у них. Они находятся абсолютно законно и обосновано. Но вопросы возникали с наличием кодов на опросных листах и с якобы списками избирателей, которые у них были. По первому поводу нам пояснили люди, которые проводят экзитпол, что это учет голосующих, которые приняли участие в опросе, — это для социологии. Но поскольку есть вопросы, мы попросили Избирком Московской области и органы внутренних дел разобраться с этим вопросом: посмотреть внимательно, нет ли там нарушения закона», — сообщила Марина Юденич.

Также советник губернатора прокомментировала информацию о данных избирателей, которые оказались в открытом доступе.

«И второй вопрос — это информация в социальных сетях, которую выложил депутат Государственной Думы Рашкин о якобы списках избирателей, которые оказались у участников экзитпола. Мы пока не понимаем, откуда эти списки. Нас очень беспокоит то обстоятельство, что данные избирателей оказались в открытом доступе. И тоже обращаемся и к Избирательной комиссии Московской области, и в органы внутренних дел с просьбой разобраться с этим вопросом. Надеемся, что до конца дня мы получим ответы», — сказала Юденич.

По ее словам, избирательные участки уже постели мониторинговая группа Совета по правам человека и Общественной палаты.

«В принципе обстановка нормальная, спокойная, рабочая. У некоторых наблюдателей есть справедливые замечания. Избирательные комиссии в течение дня, я надеюсь, их устранят», — заключила правозащитница.