Подмосковье 31 августа 2023, 10:13 Мария Захарова выступит на просветительском марафоне в Горчаковском лицее МГИМО в Одинцове Российское общество "Знание"

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Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Поделись своим знанием» 1 сентября. Один из открытых уроков, который состоится в Одинцове, проведет представитель МИД России Мария Захарова.

Марафон предполагает открытые уроки, которые проводят государственные и общественные деятели, спортсмены и артисты. Они говорят со школьниками и студентами об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте.

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В Горчаковском лицее МГИМО в Одинцове выступит директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она проведет открытый урок на тему «Русский язык — язык мира и дипломатии». Ребята узнают, почему так важно изучать русский язык и какова его роль в международном сообществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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