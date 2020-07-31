Мария Захарова вручила награды волонтерам из Солнечногорска

Все месяцы самоизоляции волонтеры доставляли продукты, раздавали маски и медикаменты. Ребята выполнили более трех тысяч заявок по доставке. Официальную часть мероприятия открыл глава округа Владимир Слепцов.

«Коронавирус отошел, и конечно, мы сейчас вспоминаем сложные времена, но как раз в эти сложные времена рождаются герои — это вы», — сказал глава г. о. Солнечногорск Владимир Слепцов.

Поздравить волонтеров приехала официальный представитель МИД России Мария Захарова. На протяжении всего периода самоизоляции добровольцы помогали министерству вывозить российских граждан из-за границы, сказала она.

«Это были люди из непосредственно застрявших туристов, соотечественники, которые проживали за рубежом, это были просто неравнодушные люди, которые звонили и говорили: «У меня есть время, чем я могу помочь?» — рассказала Мария Захарова.

О своих заслугах они говорят неохотно. Стесняются даже те, кто получил медаль и знак от президента. А такой волонтер в Солнечногорске есть.

Я просто развозил продукты. Где-то приходилось в магазине приобретать, ну воду там, продукты, все для быта людей. Я днем работал, как и все. А вечером был волонтером — курьером таким Антон Пимошенко волонтер г. о. Солнечногорск

Подарочные наборы с модными гаджетами и канцелярскими принадлежностями получили сегодня в Солнечногорске более 40 человек.