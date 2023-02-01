Подмосковье 01 февраля 2023, 10:39 Марафон в поддержку онкобольных прошел в Подмосковье

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Танцоры Подмосковья провели благотворительный бал «Танец во благо». Собранные средства направят на лечение рака и реабилитацию супруги DJ S.Smock Олеси.

Девушка заболела несколько лет назад и прошла курсы химиотерапии. Теперь ей необходим курс реабилитации, деньги на который собирают неравнодушные по всему миру. Семью решили поддержать танцоры.

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Организаторы благотворительного марафона Олег Артеменков и Евгений Егоров — друзья диджея — рассказали, что только один укол стоит около 10 тысяч рублей. Музыкант продал свою аппаратуру, чтобы помочь супруге.

«Мы решили поддержать его и стараемся максимально предать огласке в наших соцсетях. В группу во „Вконтакте“ „Танец во благо“ вы всегда можете зайти, узнать всю информацию и присоединиться к сбору средств. Важна любая помощь», — добавили они.

За несколько часов танцоры смогли собрать около 80 тысяч рублей. Мероприятие поддержали артисты из Москвы, Иркутска и Ялты.

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