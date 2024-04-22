Подмосковье 22 апреля 2024, 20:39 «Марафон талантов» провели в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Во Дворце культуры «Цементник» прошел концерт «Марафон талантов», который собрал талантливых исполнителей и представил зрителям насыщенную программу эффектных выступлений. Мероприятие разделили на несколько блоков.

Концерт начался с дебютных номеров, где новички имели возможность впервые продемонстрировать свои таланты широкой публике. Танцевальный коллектив Nezabudki презентовал танец «Я нашел свет», а группа «Вдохновение» поразила зрителей своим исполнением «Весеннего вальса». Не остались без внимания и яркие выступления ансамбля «Злато», чей «Самовар» вызвал бурю аплодисментов.

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Следующий блок посвятили номерам, уже полюбившимся публике на различных конкурсах. Вокальная студия «Непохожие» и ансамбль народного танца «Злато» поделились с аудиторией своими лучшими работами. Особенно впечатлил «Русский танец» от коллектива «Золотые мамы». Группа «Энтузиасты ритма» добавила энергии вечеру своими зажигательными номерами «Мистер твист» и «Кукарача».

Особый блок выделили для гостей мероприятия — театра танца «Самоцветы».

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