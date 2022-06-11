Марафон скандинавской ходьбы прошел в Центральном парке в Щелкове

Марафон скандинавской ходьбы открыл программу торжественных мероприятий ко Дню России в Щелкове. На дистанцию длиной три километра вышли более ста человек в трех возрастных группах — женщины от 55 лет и мужчины старше шестидесяти.

«Тем участникам, которые сегодня пришли и решили принять участие, но не имеют инвентаря, инвентарь предоставляется — то есть выдаются палки для скандинавской ходьбы. Проходит регистрация, у всех хорошее настроение», — сказала начальник Управления социальной защиты населения г. о. Щелково Жанна Пиняева.

Без наград не остался никто — все участники соревнований получили памятные сертификаты и медали.

«Мероприятие в принципе очень шикарное, много людей, у всех хорошее настроение, все хотят победить, все хотят общаться и чувствовать, что они еще востребованы нашим обществом», — поделилась участница марафона Антонина Шумакова.

Подобные марафоны в минувший четверг прошли в 46-ти парках Подмосковья. Эти старты положили начало летнему сезону «МОе лето — МОй парк». В рамках проекта на протяжении всего лета в подмосковных парках будут проходить турниры по мини-футболу, стритболу, настольному теннису, а также тренировки и соревнования участников клубов «Активное долголетие».