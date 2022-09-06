Марафон «Шагаем к долголетию» провели в Одинцове | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 10:41)

Марафон «Шагаем к долголетию» провели в Одинцове

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Участники клуба «Активное долголетие» приехали в Лазутинский парк на марафон «Шагаем к долголетию». В мероприятии приняли участие 600 человек.

Северная ходьба — самая популярная активность у людей старшего поколения. Чтобы показать достойный результат на этих соревнованиях пенсионеры в течение нескольких месяцев активно тренировались в своих клубах.

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Спортсмены прошли дистанцию в три километра. Самым подготовленным оказался житель Электростали Анатолий Жданов, он и стал победителем соревнования.

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«Более 600 человек приняли в нем участие и прошли скандинавской ходьбой три километра. Самой старшей участницей фестиваля стала Мария Алексеевна из Кашира, ей 92 года! Все получили памятные награды, положительные эмоции и заряд энергии на новые победы и достижения», – рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В парке также подготовили зоны с активными играми и мастер-классами от спортсменов. Гости мероприятия могли позаниматься йогой, научиться правильно дышать и попробовать джампинг на батутах.

Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей работает по всему Подмосковью. Для участников клуба «Активное долголетие» регулярно проводятся спортивные и досуговые мероприятия. Принять участие в проекте могут все мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Одинцово

Спортсмены

Активное долголетие

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