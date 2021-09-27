Марафон «Рок за здоровый образ жизни» провели в Видном

Музыканты Ленинского округа, Домодедова, Подольска, Ступина и Санкт-Петербурга поддержали марафон «Рок за здоровый образ жизни» в Видном. Цель — рассказать, чем опасна наркомания, и объединиться в борьбе с ней.

Источник фото: телеканал «360»

Антинаркотический марафон состоялся в Видном уже в 26-й раз. Год назад из-за ограничений его впервые провели онлайн — в социальных сетях подключились свыше 80 тысяч человек.

На этот раз очный рок-марафон продлился более пяти часов, а всем желающим были доступны и прямые трансляции.

Хедлайнером стала группа «Кирпичи» из Санкт-Петербурга. Вместе с тем активно позицию фестиваля поддерживает и группа Riding To The Paradise из Видного.

Ее солист Михаил Бондарев второй раз участвовал в марафоне. Группа исполняет каверы на популярные композиции под свою аранжировку.

Наши песни несут драйв, эмоции. И мы хотим сказать, что музыка — это лучший допинг, ведь она способна на все Михаил Бондарев.

На фестивале прозвучали практически все направления рок-музыки, включая хард и металл.

Источник фото: телеканал «360»

«Замечаем по музыкантам, которые приходят сейчас в рок-клуб, что это молодые ребята. Во-первых, сейчас очень изменился их внешний вид, изменились их поведение и отношение к жизни. Может быть, это тренд поколения. Надеюсь, что именно так все и будет», — поделился руководитель рок-клуба в Видном Игорь Сысоев.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Моисей Шамаилов отметил, что такие фестивали помогают еще раз напомнить о важности здорового образа жизни.

Это призыв к творчеству, полезным занятиям и позитивным моментам. Важно показывать, что рок-группы против наркомании Моисей Шамаилов.

Только в сентябре в Ленинском городском округе провели 120 подобных мероприятий — все они рассказывали о здоровом образе жизни. В общей сложности в них задействовали свыше 30 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас проходят профилактические беседы в образовательных учреждениях, спортивные события», — отметил руководитель аппарата антинаркотической комиссии Ленинского округа Дмитрий Черкасов.

Он подытожил, что в Ленинском округе проводят тематические акции, интерактивные занятия, тренинги, круглые столы, спортивные турниры и не только.