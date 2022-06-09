Марафон по скандинавской ходьбе провели в Солнечногорске

В Солнечногорске провели марафон по скандинавской ходьбе для жителей старшего поколения. Около 250 человек решили проверить себя и свои навыки на набережной озера Сенеж.

Источник фото: телеканал «360»

«Маршрут три километра, они идут по нашей замечательной набережной, то есть в одну сторону примерно полтора километра и в обратную, но на самом деле чуть-чуть побольше, где-то 3,3 у нас получилось по трассе. Но зато красивый вид точно будет обеспечен», — сказала руководитель проекта «Активное долголетие» в г. о. Солнечногорск Юлия Зимкина.

Такой маршрут предстояло преодолеть спортсменам в нескольких возрастных категориях: от 55 лет — для женщин, и 60 — для мужчин. Самая старшая группа, в которой шли те, кому за 70, была еще и самой многочисленной. Участников такого возраста оказалось более сотни.

Источник фото: телеканал «360»

Чемпионы преодолели дистанцию за полчаса, остальным потребовалось времени побольше, но финишную черту все пересекли и продолжили праздник спорта около сцены под любимые песни местных исполнителей. Такие же марафоны прошли сегодня еще в 45 округах Московской области.