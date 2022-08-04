Марафон по скандинавской ходьбе прошел в парке в Химках

В парке Подрезково в Химках прошел марафон по скандинавской ходьбе «Мода на здоровье». Участие в нем могли принять все желающие.

Несмотря на то, что на первый взгляд скандинавская ходьба — простой вид спорта, здесь тоже очень важно правильное выполнение техники. За этим обязательно нужно следить, как и в любом другом спорте, чтобы добиться результата.

Источник фото: телеканал «360»

Тренер у марафонцев был строгий и требовательный, так что схалтурить не было ни малейшей возможности.

«Ходьба развивает максимальное количество мышц рабочих, рекомендуем ходить всем и утром, и днем, и вечером, это будет способствовать оздоровлению и здоровому образу жизни», — сказал преподаватель скандинавской ходьбы Вадим Акисов.

Источник фото: телеканал «360»

Прежде, чем взять в руки палки, участники марафона проходили осмотр у врача-эндокринолога и сдавали необходимые анализы.

«Я думала, честно сказать, у меня не будет получаться, но настолько интересно. Даже присоединимся еще, наверное, к Николаю Николаевичу в Дубках, попробуем с ним скандинавской ходьбой заниматься. И хочу сказать, что это прекрасный повод не только для старшего поколения, но и для молодых», — поделилась участница марафона Мария Березеско.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что в ФОК «Новатор» в Химках дали старт акции «Жаркий лед».