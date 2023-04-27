Подмосковье 27 апреля 2023, 15:16 Марафон по бегу «Заовражье» прошел в Солнечногорске

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Беговой марафон «Заовражье» прошел в Солнечногорске. Соревнования провели в формате совместной длительной тренировки.

Забег стартовал от стадиона «Металлург». Перед этим участникам рассказали о правилах марафона и важности соблюдения правил дорожного движения на участке дистанции, который проходил по обочине Тимоновского шоссе.

Участники могли выбрать одну из трех дистанций — одна 10 километров, вторая 42,2 километров и еще столько же надо было пробежать на третьем маршруте, но уже на двоих. По итогам забега девять солнечногорцев показали лучшие результаты. Все участники марафона получили памятные призы.

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