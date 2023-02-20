Подмосковье 20 февраля 2023, 13:34 Марафон «Лыжня в Лавру» пройдет по историческим местам в Пушкино 23 февраля

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Жителей Московской области пригласили зарегистрироваться и поучаствовать в ежегодном марафоне «Лыжня в Лавру». Мероприятие пройдет в День защитника Отечества 23 февраля в Пушкино.

Гонка пройдет при поддержке нацпроектов «Демография» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Участники марафона смогут не только посоревноваться, но и узнать историю и культуру региона. Часть дистанции соприкасается с одним из паломнических маршрутов — от Московского Кремля до Троице-Сергиевой Лавры. На этом пути можно увидеть село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново.

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Так, совершеннолетние участники смогут пробежать две дистанции: 50 километров, то есть четыре круга по маршруту, и 25 километров — два круга. Подростки 2006 года рождения и старше пробегут 12,5 километра, то есть один круг. Для детей 2007-2012 годов рождения подготовили дистанцию в три километра, а самым юным лыжникам предлагают преодолеть один километр.

Первый забег запланирован на 10:00. Награждение пройдет с 15 до 17 часов.

Зарегистрироваться и ознакомиться с маршрутом можно на сайте. По ссылке можно узнать, как добраться до места проведения общественным транспортом или на автомобиле.

Марафон проводят ежегодно с 2020 года. На данный момент трассу улучшили, ее финиш разместили в деревне Нововоронино на лыжной базе.

Во время соревнований Свято-Троицкая Сергиева лавра организует работу полевой кухни. Всех спортсменов и гостей спортивного праздника угостят гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем.

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