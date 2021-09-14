Марафон «Дни зеленых действий» в Звездном Городке открыли велопробегом

Марафон «Дни зеленых действий» стартовал в Звездном Городке в Московской области. Его открыли велопробегом. Участники проехались по новым дорожкам до ближайшего муниципалитета.

Стартовали велолюбители от Большого озера. В этом году водоем благоустроили, превратив его берега в излюбленное место для прогулок.

По словам летчика-космонавта Сергея Залетина, который живет в Звездном Городке уже больше 30 лет, за все эти годы озеро еще не было таким красивым, как сейчас.

«Сюда не стыдно прийти вечером погулять и друзей пригласить», — добавил он.

Маршрут велопробега пролегал от Большого озера до Суворовских прудов уже в Лосино-Петровском. В будущем на этом пути появятся новые велодорожки.

«Для того, чтобы было комфортно передвигаться не только на автомобиле, нужны новые подходные пути. И таким образом, мы дали старт серии межмуниципальных велосипедных дорожек, которые пройдут от Звездного Городка до Лосино-Петровского», — рассказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Экомарафон «Дни зеленых действий» в Звездном Городке прошел в рамках реализации нацпроекта «Экология». На финише участников велопробега угощали пирогами и горячим чаем.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова отметила, что велосипед становится все более популярным транспортом среди жителей Подмосковья. Поэтому у людей есть запрос на то, чтобы велоинфраструктура развивалась. И в этом направлении идет активная работа.

Ранее о развитии велосипедных маршрутов в Московской области рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Он напомнил, что в минувшие выходные в Дмитровском городском округе открыли первый участок крупнейшего веломаршрута Подмосковья. Его протяженность составит 155 километров, а пройдет он от МКАД через Мытищи до Дубны.

Но это будет не единственный маршрут. Также будет реализован проект из Одинцова, от МКАД до парка «Патриот», из Мещерского парка через лесные массивы до Звенигорода и Рузы.