Марафон чистоты в Московской области стартовал 1 апреля

В Подмосковье стартовал «Месяц чистоты и благоустройства». В уборке территорий будут задействованы все коммунальные службы, активисты из числа жителей и представители общественных организаций, сообщила руководитель ГУ содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Весеннее настроение приходит с чистотой и опрятностью своего двора. В апреле будут прочищены ливневые стоки, заменен песок в песочницах на новый. В этом году покраска бордюрного камня пройдет в новом ключе. Старые бордюры зачистим от покрытия, далее покрасим в серый цвет, чтобы привести визуальную составляющую к единому стандарту. Затраты на окрашивание одного километра бортового камня составляют 22 тысячи рублей, поэтому новые не будем красить, что позволит сэкономить деньги и направить их на действительно важные вещи», — сказала Светлана Аипова.

Новая концепция уборки подмосковных территорий проявится в деталях. В рамках «Месяца чистоты» будут вручную убраны недоступные для механизированной уборки места — парковочные карманы, асфальт под давно припаркованными автомобилями, будет составлен план опиловки. За апрель удалят ветви кустарников, нависающие над проездами и тротуарами и мешающие движению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил контролировать благоустройство городских округов после зимы.