Манушкинский лес очистили в Чехове. «Газель» мусора собрали за час

В Чехове по просьбам местных жителей провели субботник в Манушкинском лесу. Буквально за час удалось собрать целую «газель» мусора.

Участникам субботника удалось собрать в лесу множество бутылок и банок, старую дачную мебель, пленку от теплиц, шины и многое другое. Мусор был разбросан в оврагах и по обочине проселочной дороги. Такое впечатление, что все это копилось годами.

Советник главы округа по работе с инвалидами Руслан Коловский рассказал, что когда они пришли в лес, то поначалу им показалось, что все чисто. Но когда они спустились за холм, увидели много мусора.

«Все собрали, все убрали. Достаточно много было — мешков 15. Девушки сильные попались: прямо по два мешка — и вперед», — сказал Коловский.

О несанкционированных свалках в лесу власти узнали из жалоб местных жителей. И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, решили сразу навести порядок. На уборку вышли сотрудники администрации, общественники и молодогвардейцы.

Глава Чехова Григорий Артамонов отметил, что леса занимают порядка 70% округа. И поэтому у них всегда много отдыхающих и дачников, которые ведут себя не очень культурно.

«Они не ограничиваются территорией своего населенного пункта, выходят в леса, гуляют, жарят шашлыки и после себя оставляют мусор. Культуру нашим жителям еще, конечно, стоит повышать», — сказал Артамонов.

Уборку в лесу провели после обращения от жителей поселка Манушкино, с которыми представители администрации встречались на прошлой неделе.

Мусора собрали на целую «газель». А после уборки всех угостили чаем и выпечкой.