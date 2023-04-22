Подмосковье 22 апреля 2023, 11:56 Мантуров съездил на предприятие космической отрасли и ОПК в Подмосковье Глава Минпромторга РФ Мантуров посетил предприятия космической отрасли и ОПК в Подмосковье Сайт мэра и правительства Москвы

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Московскую область. Он посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Информацию опубликовали на официальном сайте правительства.

Мантуров провел рабочее совещание по вопросам развития пилотируемой космонавтики. Кроме того, он осмотрел изнутри научно-энергетический модуль, с которого начнут создание будущей российской орбитальной станции.

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«Также вице-премьеру показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и рассказали о модернизации высокоточного оружия», — указано в сообщении.

Мантуров также ознакомился с производством космических кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС» и узнал, как идут работы по созданию корабля нового поколения.

Ранее «360» писал, что президент России Владимир Путин отчитал вице-премьера Дениса Мантурова за срыв сроков по заключению с предприятиями контрактов по воздушным судам. Политолог в эксклюзивном интервью редакции прокомментировал произошедшее, а также рассказал, стоит ли ждать ухода Мантурова с поста после такого диалога с главой государства.