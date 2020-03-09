Мамы в декрете смогут бесплатно освоить новую профессию в Подмосковье

Полторы тысячи женщин смогут освоить новую профессию в 2020 году. Речь идет о тех, кто сейчас находится в декрете. Они смогут бесплатно получить профессиональную подготовку, переподготовку или повысить свою квалификацию.

Многие женщины, которые вернулись на работу после декретного отпуска, в первые месяцы испытывали сильный стресс. Социализация, адаптация и отсутствие новых знаний по специальности за время, посвященное воспитанию малыша. Сегодня мамы в декрете могут всех этих проблем избежать.

Есть такая государственная программа — по содействию занятости. Она включает в себя в том числе программы обучения для молодых мам. Речь идет о профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квалификации. Бесплатно. Причем центр занятости обязан направить на обучение по востребованным специальностям. Список таких ежегодно утверждается Минсоцразвития.

Перечень профессий для направления на обучение довольно большой. Пользуются спросом такие профессии, специальности, как бухгалтер, специалист кадровой службы, мастер ногтевого сервиса (маникюра, педикюра) Анна Логовская и. о. заместителя директора Центра занятости населения.

Например, базовый курс обучения маникюру и педикюру займет чуть больше недели. Сюда входит и теория, и практика, сразу по нескольким методикам — от классического маникюра до авторского дизайна и SPA-процедур для рук и ног.

Примерно столько же времени уйдет на освоение профессии визажиста. На первой ступени введение: подготовка рабочего места, инструментов. Дальше научитесь отличать тональный крем от праймера и консилера, а там и до своего кабинета недалеко.

Можно замахнуться и на профессию посерьезнее. Например, бухгалтерские курсы займут пару месяцев. Легче будет тем, кто работал по смежной профессии. В центре занятости расскажут не только о востребованных специальностях, но и помогут найти подходящий курс в соответствие с образованием и опытом работы.

Чтобы пройти обучение, нужно иметь постоянное место жительства в Подмосковье. Это единственное условие. Если оно соблюдено, нужно узнать, как работает ближайший центр занятости — необязательно ехать в тот, что находится по месту регистрации. С собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, выписку из приказа о декретном отпуске или выписку из трудовой книжки о последнем месте работы, а также документы об образовании. В центре занятости нужно будет написать заявление с указанием места работы и пожеланиями к программе обучения.

Центр занятости заключает договор с образовательной организацией. Направление на учебу — в течение пяти рабочих дней. Занятия могут проводиться по очной или очно-заочной формам, в группах или индивидуально и даже дистанционно — это особенно актуально в декрете, когда не с кем оставить ребенка.

Программа рассчитана на пять лет. Планируется, что за это время обучение пройдут 230 тысяч женщин. 2020 год — подготовительный, он позволит выявить потребности женщин и создать оптимальные условия обучения.

Если женщина уверена, что будет востребована после декретного отпуска, значит, она не боится в этот отпуск уходить. Потому что востребованность, с одной стороны, дает уверенность в себе, а с другой — гарантирует доход.