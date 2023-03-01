Подмосковье 01 марта 2023, 11:26 Маммологический кабинет заработал в перинатальном центре в Мытищах

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Маммологический кабинет открылся в консультативно-диагностическом центре перинатального центра в Мытищах в январе. За это время там обследовали 300 женщин.

Прием в кабинете ведет акушер-гинеколог Наталья Тутаева. Она рассказала, что основные причины заболеваний груди — неправильное питание, вредные привычки, наследственность, экология, а также проблемы с гормонами.

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«Коллеги осматривают женскую грудь, проводят пальпацию, рассказывают о профилактике и рисках. Если же есть подозрения на доброкачественные или злокачественные новообразования, направляют ко мне», — рассказала она.

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Женщины до 39 лет проходят УЗИ-диагностику, старше — маммографию. Если обследование показало образования, то пациентку отправляют к онкологу.

«С начала года были обследованы 300 пациенток, и лишь 5% женщин не имеют никаких проблем. К сожалению, у одной пациентки в ходе диагностики выявили онкологию. Важно предупредить, но не напугать! А еще правильнее — сопровождать на всех этапах», — отметила Наталья.

Проходить осмотр рекомендуют ежегодно. Также женщинам советуют проводить самодиагностику и обращаться к врачу при наличии изменений. Записаться на прием можно через «Госуслуги».

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