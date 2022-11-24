Подмосковье 24 ноября 2022, 16:45 Маммограф с возможностью взятия биопсии появился в больнице Орехово-Зуева

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В Орехово-Зуевской центральной районной больнице начал работать новый маммограф с возможностью взятия биопсии. Медтехнику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

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Как рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригунова, цифровой маммограф не только обладает высоким качеством изображения, но и оснащен биопсийной приставкой.

«Врач при обнаружении опухоли у пациентки может тут же провести забор материала», — отметила Светлана Стригунова.

Зампред добавила, что на ремонт кабинета и приобретение маммографа было выделено 34 миллиона рублей.

Исследования на новом цифровом маммографе смогут проходить жительницы Орехово-Зуева, а также пациентки Центра амбулаторной онкологической помощи. Планируется, что в день здесь будут проводить порядка 40 исследований.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в регионе построят 56 новых соцобъектов — это поликлиники, школы и детские сады.

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