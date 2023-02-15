Подмосковье 15 февраля 2023, 23:55 Маммограф и 12 единиц медтехники поступили в Белоомутовскую больницу Луховиц с начала 2022 года

Читать 360tv в

В Белоомутовскую больницу в Луховицах с начала прошлого года поставили 12 единиц современной медтехники и маммограф. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Всего в Луховицкую больницу в прошлом году поступило 112 единиц медтехники, уточнила зампред.

Реклама

«С начала прошлого года подмосковные больницы и поликлиники оснастили почти шестью тысячами единиц нового медоборудования на сумму свыше 11 миллиардов рублей. А всего за последние три года подмосковные медорагнизации получили современную медтехнику на сумму порядка 30 миллиардов рублей», — сказала Светлана Стригункова.

Реклама

Зампред добавила, что в прошлом году подмосковные больницы получили свыше 200 единиц видеоэндоскопического оборудования — это видеоколоноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы и другую медтехнику.

Все оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».