Мамам с колясками стало проще. Тротуары в Звенигороде обновили

Ремонт тротуаров по обращениям жителей в Звенигороде завершен на 100%, сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Ремонт тротуаров выполнило МБУ «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба» в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Как уточнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, выполнен ремонт тротуаров от дома № 8 по проезду Строителей до дома № 15 микрорайона Восточный, на Пролетарской улице — от дома № 51 до входа в поликлинику и между домами №№ 17-18, а также на Нахабинском шоссе от дома № 17 и до дома № 33.

«Адресный перечень был составлен на основании обращений жителей Звенигорода. Работы в рамках муниципальной программы начались 16 сентября и продлились около месяца», — добавил Андрей Иванов.

Местные жители, особенно мамы с колясками, заметили, что гулять с малышами по отремонтированным улицам города стало намного комфортнее — благодаря обустроенным съездам и подходам, которые теперь можно легко преодолеть.

«С появлением пятого ребенка особенно ценишь хороший ремонт тротуаров и создание комфортной городской среды на территории Звенигорода, — призналась многодетная мама Виктория Калинина. — Везде обустроены подходы, съезды. Благоустроенные тротуары позволяют безопасно и беспрепятственно попасть с детьми в любую часть города».

Еще два новых тротуара появились в Звенигороде в соответствии с программой по повышению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе работ строители выполнили устройство корыта, слоев из песка, щебня и асфальтобетонного покрытия, а также установили бортовой камень. Кроме того, сделали подходы к пешеходным переходам и оборудовали их тактильной плиткой.