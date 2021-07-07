«Мама убьет»: отдыхавшие на подмосковном пляже врачи спасли жизнь девочке-подростку

Поездка на пляж с подругой в городском округе Лыткарино чуть не закончилась смертью для 14-летней девочки-подростка. Во время купания она ушла под воду, откуда ее бездыханное тело вытащил отдыхавший на пляже врач-стоматолог Александр Антонов. К жизни несостоявшуюся утопленницу вернул реаниматолог Евгений Дмитриев.

Приехавшие на пляж медики не были знакомы. Они просто собирались прокатиться на вейкборде, но экстренная ситуация заставила врачей действовать сообща.

Александр Антонов уже собирался уходить с пляжа, когда услышал крик о помощи. Девочка-подросток просила спасти свою подругу, которая ушла под воду. Стоматолог не раздумывая бросился на помощь.

«Я ее отыскал, когда она уже была на дне. Схватил и попытался всплыть. Было очень непросто», — поделился он.

Когда он вынес спасенную на берег, то понял, что девочка не дышит. Она провела под водой около пяти минут.

«Фактически произошла остановка дыхания и сердца. То есть полная картина клинической смерти», — пояснил медик.

По счастливой случайности на пляже оказался реаниматолог Евгений, который кинулся спасать утонувшего подростка.

«Ребенок маленький. У меня ладонь размером с ее легкие. Паники не было, поскольку знал, что делать, но очень надеялся, что она задышит», — отметил он.

По словам врачей реанимационные мероприятия заняли около четырех минут. Девочка вздохнула, ее тут же перевернули, чтобы освободить легкие от воды.

Евгений Дмитриев поделился, что это уже четвертый утопленник на его счету, которого он реанимировал. Еще после первого случая он начал носить с собой аптечку со специальным набором. Именно важный препарат не дал сердцу девочки остановиться.

К приезду «скорой» она уже пришла в себя. На прощание своим спасителям девочка призналась, что «мама ее убьет», если узнает, что произошло.

Важно помнить, что даже подростков лучше не отпускать к водоему одних. Даже если это большая компания. Врачи не всегда могут оказаться рядом, чтобы прийти на помощь.