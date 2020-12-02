Маша — дочь инфекциониста-пульмонолога из Городской клинической больницы Мытищ Екатерины Морозовой. Девочка соскучилась по маме, которая постоянно пропадает в больнице с ковидными пациентами. Школьница решила помочь ей и призвала окружающих не пренебрегать средствами защиты. «Наденьте маску, и моя мама-врач быстрее придет домой», — написала девочка на собственной маске.

Источник фото: социальные сети

Школьницу сфотографировали в маршрутке, и скоро этот снимок распространился по социальным сетям. Губернатор Московской области обратил внимание на поступок девочки.

«Маша привлекла внимание к работе врачей. Проявила заботу, несмотря на свой юный возраст. Сейчас врачи не просто много работают, но часто вынуждены вообще не приходить домой по причине ковида», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Мама Маши рассказала, что девочка все придумала и сделала сама.

«Этот Марусин шаг, что она сама придумала эту надпись, и потом в маршрутке кто-то сфотографировал, разлетелось по соцсетям. Дети творческие, всесторонне развитые, но я не ожидала, что люди так откликнутся, такая массовость будет», — отметила она.

Екатерина одна воспитывает четырех детей — сына и троих дочерей. Девочки рассказали, что из-за коронавируса стали редко видеть маму. Пока она на работе, они сидят дома и скучают.

«Мы пришли сегодня в вашу семью, чтобы сказать слова благодарности, чтобы услышать от детей, как им тяжело, когда мама работает с утра до вечера. Но прекрасно, когда дочки ждут, сын ждет, и все поддерживают», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области работает 30 тысяч врачей и медсестер. Они уходят на смены на 12 и больше часов, а детям приходится сидеть дома. При этом пациенты всегда благодарят врачей — не только за лечение, но и за отношение.

«Мне было очень приятно, когда я был в и „Патриоте“, и в Химках. Пациенты благодарят врачей: не только за лечение, оно важно, протоколы и все — высший пилотаж. За отношение. У врачей нет выгорания», — отметил Андрей Воробьев.