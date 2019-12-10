Мама больного раком ребенка вяжет мышат, чтобы заработать на лечение

Антон и его мама живут в подмосковных Люберцах. Ребенку необходимо несколько миллионов рублей, чтобы справиться с заболеванием Зеленкова решила вязать символ 2020 года — мышей — и продавать их.

В ноябре мышат купили в разных городах России, а также в американском Лос-Анджелесе. В этом месяцы игрушки заказали из Чехии, Украины и Белоруссии.

«За день я успеваю связать до 20 мышат. Вяжу, когда появляется время — по пути в больницу, в столовой, в палате, когда Антон спит по ночам. Я вяжу мышат, а Антошка помогает вырезать сыр, клеит глаза и нос. Иногда чуть криво, но это его виденье», — пояснила Зеленкова.

Мать Антона рассказала, что заболевание проявилось внезапно. Сотрудники скорой помощи сначала посчитали, что у ребенка колики, и прописали смекту.

«Пришла участковый врач и тоже сослалась на колики. А Антон не ел вторые сутки, постоянно плакал, крутился от боли и просил сделать хоть что-то, чтобы не болел животик. Я собрала сумку и вызвала четвертую скорую. Потом нас отправили на УЗИ с подозрением на аппендицит. В итоге увидели онкологию. Никогда не забуду слова врача: „У вас что-то есть. Это что-то нехорошее, это онкология. И у нас не занимаются такими случаями“. Все вокруг рухнуло в один миг», — отметила Зеленкова.

В настоящее время мальчик проходит четвертый курс химиотерапии в Морозовской детской клинической больнице в Москве. Пациенту предстоит операция по удалению опухоли, высокодозная химиотерапия, трансплантация костного мозга и лучевая терапия. Помимо этого, Антону необходима иммунотерапия, чтобы снизить риск рецидива.

Такая процедура проводится в немецкой Университетской клинике Грайфсвальд и стоит 320 тысяч евро, то есть около 23 миллионов рублей. Чтобы собрать эту сумму, Зеленкова запустила в социальных сетях множество акций. Например, футболка от супергероя Антона, мыло «Сохрани жизнь», рукавички добра и рисунки для Антоши.

Теперь женщина начала вязать мышат с желтыми лентами на хвостиках, которые символизируют борьбу с раком. На странице в Instagram мама мальчика публикует ежедневные отчеты.