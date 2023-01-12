Подмосковье 12 января 2023, 11:14 Мама 10 детей рассказала о приверженности к областному перинатальному центру в Балашихе

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Врачи из Балашихи помогли 35-летней жительнице Подмосковья стать мамой в десятый раз. Московский областной перинатальный центр принимал роды у женщины уже в восьмой раз.

«В положенный срок в результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом 3,8 килограмма и ростом 53 сантиметра. Хочется отметить, что это не первый ребенок женщины, появившийся в стенах нашего перинатального центра, а восьмой», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

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На данный момент женщина и новорожденная чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Жительница Подмосковья отметила, что в МОПЦ работают хорошие акушерки и обеспечены комфортные условия пребывания.

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