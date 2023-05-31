Подмосковье 31 мая 2023, 16:32 Мам и детей из Подмосковья пригласили на творческий международный фотоконкурс в национальных костюмах

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Жители Московской области смогут принять участие в четвертом международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах». Прием заявок продолжится до 1 сентября 2023 года.

«Наш проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников», — уточнили организаторы состязания.

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Фото в национальных костюмах могут присылать мамы, дети, а также отцы, бабушки, дедушки и другие родственники. Подробности можно узнать по ссылке.

Помимо этого в этом году в конкурсе появилась новая номинация — вокальный конкурс «Колыбельная песня на родном языке». Заявки на участие в нем следует присылать по электронной почте: ethno-photo-vocals@yandex.ru. Песни должны соответствовать тематике состязания.

Организатором выступил Интернациональный союз женщин. Результаты конкурса опубликуют на официальном сайте 25 сентября. После этого сформируется выставка из лучших работ участников.

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