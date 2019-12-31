Волшебство под Новый год. Малышке из Химок подарили коляску для реабилитации

Пятилетняя Валерия Тихонова из Химок получила важные подарки. Девочке подарили синтезатор и коляску для реабилитации. А помогла в этом «Елка желаний».

Источник фото: телеканал «360»

Пятилетняя Лера по характеру боец. Проявлять самостоятельность и иметь обо всем собственное мнение — это про нее. Больше всего девочка не любит, когда ее жалеют. А это окружающие пытаются делать часто. В раннем возрасте у Леры обнаружили онкологическое заболевание.

Курсы химиотерапии не прошли даром. Ребенок поправился, но медикаменты плохо повлияли на суставы. Девочка почти не ходит. На коленях она передвигается шустрее и лучше, чем многие на своих двоих.

В гости к семье Леры заглянул глава Химок Дмитрий Волошин. Он передал малышке поздравления от губернатора и подарил синтезатор и подставку под инструмент. Конечно, не обошлось без традиционных сладостей и непринужденной беседы.

Источник фото: телеканал «360»

Но на этом подарки не закончились. Главный врач химкинской областной больницы Владислав Мирзонов вручил маленькой Лере специальную коляску, которая необходима девочке для реабилитации. Ортопеды, квалифицированные специалисты, препараты — любая медицинская помощь девочке гарантирована.

У Леры осталось еще одна мечта: сходить на балет. И это желание обязательно исполнят в Новом, 2020 году!

Источник фото: телеканал «360»

Во время Госсовета губернатор Московской области Андрей Воробьев сорвал с «Елки желаний» несколько бумажных шаров, в которых были написаны заветные желания детей, попавших в трудные жизненные обстоятельства.

Мечта 12-летней Виталины Герасименко из Балашихи уже сбылась. Девочка очень любит петь и очень хотела попасть на профессиональный мастер-класс по вокалу. Накануне Нового года она посетила урок пения на студии «Непоседы» в центре Москвы.