Подмосковье 29 ноября 2023, 11:57 Малый и средний бизнес Подмосковья получил льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей с начала года Фото: unsplash.com

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Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили 4,7 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года. Об этом сообщили в министерстве инвестиций региона.

Всего в России малый и средний бизнес получил почти 92,5 миллиарда рублей таких заемов. Программой воспользовались свыше 950 предприятий.

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Большой объем кредитов выдали в Москве — 6,6 миллиарда, Татарстане — 5,9 миллиарда, Приморском крае — 4,6 миллиарда и Свердловской области — 4,14 миллиарда рублей.

«За 10 месяцев 2023 года по программе „ПСК+1764“ активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве. Здесь поддержку более чем на 53 миллиарда рублей получили 670 компаний», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут взять кредит от 50 миллионов до двух миллиардов рублей на 10 лет, из них льготный период — пять. В первые три года ставка составит 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% для малого, а следующие два года — по договору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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